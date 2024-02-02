Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANDER) tarafından hazırlanan “Farkındalığımı Artırıyorum Hayata Katılıyorum” projesinin faaliyetleri başladı.
Projenin ilk faaliyeti olan motivasyon programında kanser hastaları ve dernek gönüllülerine yönelik 3 günlük Karadeniz turu gerçekleştirildi.
KANDER ekibi gezi kapsamında Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı buldu.
Geziye katılanlar kendilerine bu fırsatı tanıyan dernek yönetimine teşekkür ettiler.