Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANDER)  tarafından hazırlanan “Farkındalığımı Artırıyorum Hayata Katılıyorum” projesinin faaliyetleri başladı.

Projenin ilk faaliyeti olan motivasyon programında kanser hastaları ve dernek gönüllülerine yönelik 3 günlük Karadeniz turu gerçekleştirildi. 

KANDER ekibi gezi kapsamında Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı buldu.

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Geziye katılanlar kendilerine bu fırsatı tanıyan dernek yönetimine teşekkür ettiler. 