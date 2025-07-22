Çorum Belediyespor karetede yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor.

Minikler Türkiye Karate Şampiyonasında bir altın bir gümüş ve iki bronz madalyanın sahibi oldular.

17-20 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapılan Minikler Türkiye Karate Şampiyonasında 47 ilden 1247 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada Çorum Belediyespor kulübü sporcuları dört madalya kazandılar. 2015 doğumlu sporcularda 40 kiloda İkra Alparslan ile aynı kulüpten Begüm Akpınar finalde karşılaştılar.

Final maçında rakibini yenen İkra Alparslan altın madalyanın sahibi olurken Begüm Akpınar ise ikinci olarak gümüş madalya aldı. Geçtiğimiz yılki şampiyonada Begüm Akpınar birinci olurken İkra Alparslan ikinci olmuştu. Bu yılda rövanş maçına yine iki sporcu çıktı bu kez kazanan Begüm Akpınar oldu.

Şampiyonada 2016 doğumlularda Zeynep Rukiye Kır 26 kiloda 2015 doğumlu Elif Gökce Beşikci ise 40 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer sporcular oldular.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe yaptıkları planlı çalışmalar sonucunda Çorum ve ülke sporuna yeni şampiyonlar çıkarmanın sevincini yaşadıklarını belirterek destek veren Kulüp yönetimine sporcu ailelerine ve antrenör arkadaşlarına teşekkür etti.