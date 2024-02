Eve kardeşim geldi. Ama beklediğim gibi olmadı. Annem de artık hep onun yanında oluyor. Eve gelenler de hep ona hediye alıyor. Ben ağabey/abla olmuşum. Ama ben öyle olmak istemiyorum ki! Benimle oyun oynamayacaksa, anne babamı hep alacaksa onu istemiyorum!

Yukarıdaki ifadeler kardeş kıskançlığı yaşayan bir çocuğun iç dünyasından küçük bir kesittir. Çoğu zaman çocuktur öyle düşünmez, hissetmez desek de çocuklar düşüncelerinin de duygularının da farkındadır yalnızca ifade edemeyebilirler. Bu duyguların en güçlü olanlarından biri de kıskançlıktır. Kıskançlık oldukça evrensel ve insanı mutsuz eden bir duygudur. Kıskançlık yaşamın her döneminde görülse de yetişkinlikteki kıskançlığa göre çocuklukta yaşanan kıskançlık duygusu daha yoğun yaşanır, görünürdür. Çocuklukta kıskançlık genellikle "kardeş kıskançlığı" olarak karşımıza çıkar. Kıskançlık, yaşanması gereken bir duygudur. Ortaya çıkmasına ifade edilmesine izin verilmelidir. Ancak bu durum davranış problemine dönüştüğünde müdahale edilmesi gerekmektedir.

KARDEŞİYLE ONU AYIRMIYORUM,

ONU ÇOK SEVİYORUM NEDEN

BU SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIM?

Kardeş kıskançlığıyla ilgili kendinizi suçlamamanız gerekir. Kıskançlık doğal ve yaşanması gereken bir duygudur. Burada önemli olan kardeşiyle olan iletişimini gözlemlemektir. Kardeşine zarar verme noktasına gelen davranışlar söz konusu ise uzman desteğine başvurmak gerekir. Kardeş kıskançlığının temelinde ebeveyn bağlanması yatar. Güvensiz bağlanan bir çocuk kardeşini ebeveynleriyle olan ilişkisine dair tehlike olarak görebilir. Çocuk; kıskançlığı kendi içinde yaşıyor, kendine ya da kardeşine bir zarar verme durumu yoksa çocuğa hiç zaman vermeden kardeşiyle iletişime zorlamak da kıskançlığın derecesini artıran bir neden olabilir. Kıskançlığa neden olan en önemli etken ise yaş farkıdır. Kardeşler arasındaki yaş farkı azaldıkça kıskançlığın arttığı görülmüştür. Aileye dahil olmayan bireylerin ziyarete geldiklerindeki davranışlarına dikkat etmek gerekir. Onun; kardeşiyle göz renginin, cinsiyetinin, hatta adının kıyaslanmasına asla izin vermeyin.

BU SORUNU ÇÖZMEK

MÜMKÜN MÜ? NELER YAPABİLİRİM?

Elbette. Öncelikle bu sorunla karşı karşıya kalmamak için hamilelik döneminde çocuk, aileye katılacak yeni birey için hazırlanmalıdır.

Bebek eve geldiğinde çocuğa doğrudan "Sakın korkma seni de bebeği de aynı seveceğiz." cümlesini kurmayın. Bu cümle iyi niyetli ve çocuğu sakinleştirecek bir ifade gibi görünse de çocuk sevgi için kardeşiyle yarışa gireceği mesajını alabilir. Çocukla bu ifadelerle konuşmak yerine davranışlarla mesaj iletmek gerekir. Eve birkaç saatliğine yardımcı alarak, bir büyüğü davet ederek, bir arkadaştan yardım isteyerek yeni doğan bebeği onlara emanet edip çocuğa zaman ayırmak, beraber etkinlik yapmak bu mesajı iletmeye yardımcı olur.

Çocukla geçirilen zamanın niteliği çok önemlidir. Mümkün olduğunca yaşadığı rutin bozulmamalıdır. Her zaman gittiği parktan onu alıkoymak, akşam okunan masalların son bulması kardeşiyle olan iletişimine zarar verecektir. Yaşananların sebebinin kardeşi olduğunu düşünecek ve kıskançlığın derecesi artacaktır. Bunun yerine masal okuma saatine kardeşini de dahil etmeyi teklif edebilirsiniz.

Çocuğu asla kandırmaya yönelik cümleler kurmayın. "O çok yaramaz." "Sürekli ağlayıp bizi yoruyor, sen öyle yapmadığın için seni daha çok seviyoruz." gibi cümlelerden çocuk kandırıldığını anlar ve ebeveynlerine olan güveni zedelenir.

Çocuğa kardeşini sevmek zorunda olduğunu söylemek yerine iletişim kurmalarına yardımcı olun. Kardeşiyle temas kurmak istediğinde "Zarar verirsin. Benim kucağımda sev." demek yerine sizin de desteğinizle tutmasına, dokunmasına yardın edin.

Küçülmüş kıyafetler ya da artık oynamadığı oyuncağı artık kardeşine verilecekse bundan çocuğun da haberinin olması gerekir. Vermek istemediği oyuncak konusunda zorlamayın. Zaten oynamıyor diye kardeşe verilen bir oyuncak iletişimlerindeki kıskançlık materyaline dönüşebilir.

Kavgalarında hakem olmayın, mağdur-galip belirlemeyin. Kavgayı kimin başlattığına yönelik bir t ahmininiz olsa bile belirtmeyin. Dinlerken her birinin kendini ifade etmesine fırsat verin. Sadece kavgalarını değil iyi geçindikleri zamanları da fark ettiğinizi söyleyin. Kıskançlık ve geçimsizlik kardeşler arasında ne kadar yoğun olursa olsun herhangi bir sebepten ayrı düşen kardeşler gün sonunda birbirlerini özlerler. Kıskançlık bitip bağlarını güçlendirdiklerinde en yakın arkadaşlarını da bulmuş olurlar. En iyi arkadaşım, canım kardeşim Sezer'e ve bütün kardeşlere sevgiyle…