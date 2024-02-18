ABD borsaları çarşamba günü açıklanan perakende satış verilerinin beklenenden fazla düşmesiyle yükselişle kapandı ve Fed'in önümüzdeki aylarda faiz indirimine başlayacağı beklentilerine destek oldu. ABD perakende satışları ocak ayında otomobil bayileri ve benzin servis istasyonlarındaki düşüşlerin etkisiyle %0,8 düşüş gösterdi. Veriler, yatırımcıların salı günü hisse senetlerini düşüşe geçiren beklenenden daha yüksek enflasyon verileri karşısında oluşan stresi bir miktar törpüledi. ABD perakende satışlar sonuçlarının ardından FedWatch’a göre, mayıs ayında en az 25 baz puanlık faiz indirimi yönündeki olasılık %40'a yükselirken, Haziran ayı için %79'da kaldı.

FED yetkililerinden faiz indirimi konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Atlanta FED başkanı Raphael Bostic çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD merkez bankasının enflasyon baskılarını azaltmada önemli ilerleme kaydettiğini ancak devam eden risklerin faiz indirimi çağrısı yapmaya henüz hazır olmadığı anlamına geldiğini söyledi. Bostic, yüksek enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu ve "enflasyonun %2 hedefimize düşmesi konusunda kendisini henüz rahat hissetmediğini" söyledi. Bostic, meslektaşlarının Fed'in bu yıl üç kez faiz indirimi yapabileceği yönündeki ortak beklentisine kıyasla, fiyat baskılarında dengesiz bir gerileme beklediği için 2024 için iki faiz indirimi öngördüğünü söyledi. Bostic ayrıca, Fed'in , merkez bankasının bilançosundan yaklaşık 1,4 trilyon dolar çıkışına neden olan bilanço küçültmesini yavaşlatması veya durdurması için bir neden görmediğini de söyledi.

Avrupa hisseleri perşembe günü, iyi gelen şirket karlarının Fransa ve Almanya hisselerini rekor seviyeye taşımasıyla yükselirken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın euro bölgesindeki enflasyonun düşürülme sürecine ilişkin yorumlarını değerlendirdi. Lagarde, enflasyon ile ilgili açıklamasında artan maaşların giderek daha önemli bir faktör haline geldiğini söyledi. Lagarde ayrıca, enflasyondaki düşüş 2024'te kademeli olarak devam edecek olsa da risklerin devam ettiğini ve politika yapıcıların fiyat artışlarının %2 hedefine geri döndüğüne dair daha fazla güvenceye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Önümüzdeki hafta pazartesi günü ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Hafta genelinde küresel satınalma müdürleri endeksleri takip edilirken çarşamba günü Fed FOMC tutanakları açıklanacak. Avrupa’dan ocak ayı verisi takip edilirken, haftanın son işlem gününde Almanya büyüme verisi beklenecek.

Altın fiyatlarına baktığımızda geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında ons altında 2000 dolar altına geri çekilme gerçekleşmesine rağmen kısa süreli etkinin ardından tekrar toparlanma eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın son işlem gününde ABD ÜFE verisi de beklentilerin üzerinde gerçekleşince yükselişler sınırlı kaldı. Gram altında ise ons altında ABD doları değerlenmesi ve ABD tahvillerinde yaşanan yükseliş ile birlikte yaşanan geri çekilmenin etkisi ile 1960TL seviyelerine geri çekilme yaşandı. Kur tarafında yükseliş devam ederken, yükselişlerin sınırlı kalması ile birlikte gram altında toparlanma 1990TL seviyesine kadar devam etti. Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında majör merkez bankalarının faiz indirim beklentilerinin yaklaşması ile yukarı yönlü fiyatlamanın devamı ayrıca beklenebilir.

Yurt içinde ise perşembe günü haftalık TCMB döviz rezervleri açıklandı. 2023'te rezervlerde yaşanan güçlü artış, 2024'ün ilk haftalarında yerini gerilemeye bıraktı. TCMB verilerine göre brüt rezervler 9 Şubat haftasında 134,9 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 135,4 milyar dolar seviyesindeydi. 9 Şubat haftasında net rezervlerde ise artış görüldü. Net rezervler 28 milyar dolardan 28,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde de toparlanma izlendi. 9 Şubat haftasında swap hariç net rezervler eksi 43,7 milyar dolar oldu. Önümüzdeki hafta yurt içi piyasalarda bir önceki toplantıda yeterli sıkılaşmaya, 250 baz puan faiz artışı yaptıktan sonra, %45 politika faizine ulaştığını kamuoyu ile paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda herhangi bir faiz değişikliğine gitmeyeceği bekleniyor. Bundan sonraki süreçte sterilizasyon ve makroihtiyati tedbirler ile oluşabilecek enflasyon ve likidite oynaklıklarının önüne geçmeye ve dengelemeye çalışacağını anladığımız Merkez Bankası’nın açıklayacağı metin içinde bu konuda yaşanan son değerlemeler ile ilgili durumu detaylandırması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da 26 aralık 2023 tarihinde gün içi BİST-100 endeksinde 7,202 seviyesi test edildikten sonra başlayan yükseliş bu haftanın son işlem gününde 9,306 endeks seviyesi test edilmesine kadar devam etti. 2,000 puan üzerinde son 1,5 ay içinde yaşanan yükseliş son dönemlerin en hızlı rallisi olarak değerlendirilebilir. Son 4 haftanın 3’ünde 100 milyon dolar, geçen hafta ise 36 milyon dolar üzerinde yabancı girişinin devam ettiği borsada 8,950 endeks seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece bu seviyeye doğru geri çekilmelerde piyasada alışların gelebileceğini ve borsada yükselişin devam edeceği beklentisi piyasalarda devam ediyor.