“Geçsin günler, haftalar,

Aylar, mevsimler, yıllar…

Zaman sanki bir rüzgâr

Ve bir su gibi aksın…” *

*(Enis Behiç Koryürek’in Hatıra adlı şiirinden alıntıdır.)

Yukarıdaki dizelerde de bahsedildiği gibi hayatta bazen “Bu hafta su gibi geçti. Rüzgâr gibi bir gündü.” dediğimiz anlar olur. Elimizde tutamadığımız zamanı yönetemediğimizde sorumluluklarımızın üstesinden gelemeyebiliriz. İş hayatındaki görevler, aile yaşamındaki düzen, çocuklarınızın bakımı, arkadaşlarınızla olan sosyal hayatınız için zaman bulmakta zorlandığınız anlar oluyor mu? Cevabınız hayır ise, zamanı kullanabiliyorsunuz demektir. Her zaman değil, çok nadir oluyor ise, bu durumda normal karşılanabilir çünkü ara sıra insan hayatında zorlayıcı dönemler yaşarken zaman yönetimini kaybedebilir. Ama cevabınız evet ise, zaman yönetiminde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Unutmayın, insanın geçen zaman üzerinde hakimiyet kurabilmesi bir bakıma kendi yaşamına hâkim olabilmesi demektir.

Zamanı kullanamayan insan doğal olarak yoğun stres ve baskı altındadır. Teknolojinin oldukça geliştiği ve her şeyin otomatikleştiği yeni dünyada zaman kavramı önem kazanmıştır. Zamanın insanlara yetmemesi ise en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. İşe gidiş-dönüş sırasındaki trafik, teknolojinin ortaya koyduğu pek çok aracın cazibesi gibi durumlar bu sorunun daha da büyümesine neden olmaktadır.

Zamanı iyi kullanamadığımızda;

İşleri yetiştirmede daima bir acele etme hali ve yorgunluk,

Hoşumuza gitmese de mecbur kaldığımız seçenekler arasında devam eden bir döngü,

Boş zaman kalsa bile ne yapacağını bilememe, üretici olamama,

Teslim tarihi bulanan işleri daima erteleme isteği ve yetiştirememe,

Sosyal hayata yeteri zamanı ayıramama bu sebepten ilişkilerde bozulma başta olmak üzere pek çok sorunla karşılaşılır.

Zamanı iyi kullanabilme becerisi sayesinde bu sorunlardan kurtulmak mümkündür.

Zamanı iyi kullanabilme becerisi için neler yapabilirim?

Zamanı iyi kullanmak, düşünce ve ayrıntılara takılmayıp kısa zamanda çok iş yapmak demek değildir. Aksine önemli olan amaç ve öncelikleri saptayarak ayrıntıları belirleyebilmektir. Böylece insan zamanını gerçekten yapmak istediği aktivitelere ayırır. Hayattan daha fazla zevk almaya başlar.

Önceliklilerinizi sıraya koyarak işe başlayabilirsiniz. Önceliklerinizi belirlerken en önemliden daha az önemliye doğru bir liste yapabilirsiniz. Liste oluşurken yazacağınız maddeleri gözden geçirdiğinizde aciliyete koyduğunuz işin aslında çok önemli olmadığını fark ederek elemeye gidebilirsiniz. Bu da zamanı kullanabilmeye yönelik kaygınızı azaltacaktır. Önceliklerinizde mutlaka temel tercih bölümü oluşturun. Zamanınızı kontrol altında tutmak istiyorsanız planlama yapmakla başlamalısınız.

Önceliklerimi Nasıl Belirleyeceğim?

Bunun için bir kağıt bir kalem ve sessiz bir ortam yeterli olacaktır. Elinize aldığınız kağıdı kalemle 3 parçaya bölün. Bölümlerin her birine sırayla uzun, orta, kısa dönem başlıkları atın. Uzun dönem başlığının altına hayat boyu elde etmek istediğiniz amaçlarınızı yazın. Bu gruptaki amaçlarınız olmazsa olmazlarınızdır. Orta dönem başlığına ise bir yıl sürecek olan hedeflerinizi yazın. Seneye bugün hayatınızda neyi yapmış olmayı diliyorsanız maddeler halinde bölüme ekleyin. Kısa dönem başlığına da bir aylık amaçlarınızı ekleyerek kağıdınızı göz önünde olacak bir yere yerleştirin. Geriye günlük amaçlarınızı belirlemek kaldı. Bunun için bir ajanda edinebilir ve bir önceki geceden günü planlayabilirsiniz. Gününüzü planlarken yine öncelik sıranızı belirlemeyi unutmayın.

Zamanı etkili kullanabilmek adına;

Başkalarının isteklerine hayır demeyi deneyin. Önem sıranızda üstte bulunan işinize odaklanmışken başka birinin yükümlülüğünü üstlenmekten kaçının.

Daha öncelikli işleriniz bitmeden daha az öncelikli işlerinizi yapmaya başlamayın. Kolaydan zora gitmek sizi yoracaktır.

Bir günlük planınızı yaparken fazla iş yükünden kaçının. Günün 24 saatini doldurmak mümkün değildir. Hayatın aniden getirdiklerine de hazırlıklı olmanız gerekir. Listenizi yaparken olağanüstü durumları göz önünde bulundurun.

Listenizde alt sıralarda da olsa mutlaka kendinize ayırdığınız bir zaman dilimi olsun. İhtiyaç duyduğunuz günlerde kendinize verdiğiniz öncelik üst sıralara çıkabilir. Bu sayede motivasyonunuzu da yükseltmiş olursunuz. Zamanı yönetebildiğiniz keyifli bir hafta dilerim.