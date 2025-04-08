Çorum’da yakınlarının haber alamadığı 40 yaşındaki Çetin Özbüğrü evinde ölü olarak bulundu.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 4. Sokak’ta bulunan evine gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler Özbüğrü’yü hareketsiz halde buldu. Özbüğrü’nün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı

Çetin Özbüğrü’nün kardeşi İsmail Kürşat Özbüğrü'nün de bir süre önce yine evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi.