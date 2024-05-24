Kardeşlik rakip olsada devam ediyor.

Bunun en son ve güzel örneğini milli güreşcimiz Mert İlbars sergiledi.

U 23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında 60 kiloda finalde Azerbaycan’dan Nihat Guluzade ile karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maç sonunda kazanan Mert İlbars oldu.

Minderde kıran kırana bir mücadele eden ve kardeş ülkenin sporcuları galibin ilan edilmesinin ardından omuz omuza vererek tribünleri birlikte selamlayarak kardeşliğin bir güzel örneğini daha sergilediler.

Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.