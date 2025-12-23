Kargı Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında, belediye çalışanlarını kapsayan sosyal denge tazminatı (SDS) sözleşmesi imzalandı.

Kargı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin arasında yapılan görüşmelerde, çalışanların haklarının korunması, çalışma barışının güçlendirilmesi ve emekçilerin kazanımlarının artırılması hedeflendi.

Taraflar arasında varılan mutabakatla, belediye personelinin sosyal ve ekonomik haklarını geliştiren önemli maddeler sözleşmeye dahil edildi.

Dereli, sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.