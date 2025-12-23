Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkan Yardımcısı, İşletme Mühendisi Emrah Öztürk, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek faizi veren ülkeler arasında yer aldığını ve üstelik enflasyonla mücadelede sonuçların çok geç alındığını belirterek, yabancı yatırımcının neden gelmediğini sorguladı.

2025 yılının son günlerine geldiğimiz bu günlerde ekonomik gidişatı değerlendiren Emrah Öztürk, “Medyaya ve çeşitli mecralara olan siyasi baskılar da yatırımcı açısından olumsuzluk yaratıyor. Ayrıca kamu harcamalarının şeffaflığıyla ilgili de şüpheler mevcuttur. Böyle devam ederse; ülkemizin firmalarına güvenip borsasına yatırım yapan yatırımcılarımız bedel ödemeye devam edecek” dedi.

Ülkenin geleceği açısından hukuk ve demokrasinin olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapan Öztürk, CHP iktidarında her bir yurttaşın hukuk önünde eşit olduğu bir düzen kurulacağını dile getirdi.

Emrah Öztürk basın açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu yıl Türkiye açısından olumlu gelişmeler şu şekilde sıralandı: Merkez Bankasının altın rezerveleri, artan ons fiyatı nedeniyle dolar cinsinden rezervlere katkı sağladı. Rezervlerden kaynaklı artış yaklaşık 47 milyar dolar. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz indirimleri, bizim gibi dış finansman ihtiyacı duyan ülkeler açısından olumlu etki yarattı. Geri ödemelerde yeni borçlanmalar daha düşük faizle yapıldı.

Euro/Dolar paritesi lehimize arttı. Yılbaşından bu yana Euronun Amerikan Doları karşısında değer kazancı; nette ihracatımızın Euro ile ithalatımızın da Amerikan Doları olması sebebiyle olumlu etki yarattı. CDS (ülke risk primi) düşüşü. Küresel risk iştahındaki toparlanma ile rezerv artışı sağlandı. Düşen enerji fiyatları Türkiye gibi ithalatçı ülkeler açısından yine olumlu etki yarattı. Şimdi gelelim esas meseleye. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek faizi veren ülkeler arasında. Üstelik enflasyonla mücadelede sonuçlar çok geç alınıyor. Borsa tarafında da durum vahim. Piyasa değeri bazında yabancı payı %36,37, hisse adedi bazında %15,57 (tarihi dip seviyelerde).

YABANCI NEDEN GELMİYOR?

Türkiye'de hukukun üstünlüğü performansını ölçen en kapsamlı ve bağımsız kaynaklardan biri World Justice Project (WJP) Rule of Law Index'tir. Buna göre 2015 yılında 80. sırada olan ülkemizin maalesef 118. sıraya gerilemiş olduğunu gözlemliyoruz. İç politikadaki ayrıştırıcı dil de yatırımcıyı tedirgin ediyor. Medyaya ve çeşitli mecralara olan siyasi baskılar da yatırımcı açısından olumsuzluk yaratıyor. Ayrıca kamu harcamalarının şeffaflığıyla ilgili de şüpheler mevcuttur. Böyle devam ederse; ülkemizin firmalarına güvenip borsasına yatırım yapan yatırımcılarımız bedel ödemeye devam edecek. Yabancı yatırımcı da sadece yüksek faiz için (carry trade) kısa süreli gir çık yaparak ekonomimize zarar vermeye devam edecek.

ÇORUM EKONOMİSİNİN BU GENEL TABLODA YERİ NEDİR?

Bu başarısız karne içerisinde şehrimizin toplam ekonomideki payı binde 2 ila binde 4 arasında yer alarak orta ölçekli iller arasında gösterilmektedir. Yine TUİK verilerine göre kişi başına GSYİH açısından ise Çorum yaklaşık 10.010 dolar ile Türkiye ortalamasının (15.325 dolar) altında kalıyor ve 81 il arasında 55. sırada yer almaktadır. Düşük kur yüksek faiz politikası neticesinde özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere ihracat yapan sektörlerin zora girmesi sebebiyle hem iflas ve konkordatolar hem de işsizlik artmaktadır. CHP olarak çözüm önerimiz şudur. Parti programımızda belirtildiği gibi; "Programımızın ana sütunlarından bir tanesi demokrasidir. Bu program yeniden milli egemenliğe dayalı, hukuk devleti inşa etme kararlılığımızın nişanesidir. Devlet yurttaşlarının kontrolünde olacak ve her an denetlenecek. Her bir yurttaşın özgürlüğü ve kazanımları garanti altına alınacak. Her bir yurttaşın hukuk önünde eşit olduğu bir düzen kurulacak."

