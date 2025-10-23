Geleneksel Kargı Panayırı önceki gün düzenlenen bisiklet yarışları ile başladı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kargı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kargı Panayırı bisiklet yarışları ile start aldı. 9 gün sürecek panayırın ilk gününde düzenlenen yarışlara çok sayıda sporcu katılım sağladı.

Yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda yıldız erkeklerde Alparslan Camcı birinci, Ali Enis Tolga ikinci, Eftal Yaşar üçüncü, Buğra Dinç dördüncü olurken, yıldız kızlarda ise Ayşe Kantarcı birinci, Beyza Güven ikinci, Melek Ecrin Çaylı üçüncü, Zeynep Kantarcı dördüncülüğü elde etti. Genç erkeklerde Efe Güneş birinci, Mushap Karabalak ikinci, Caner Yıldırım üçüncü, Akman Akkaya dördüncü, genç kızlarda Yaren Özdemir birinci, Esmanur Camcı ise ikinci olmayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törene, Kargı Kaymakam Vekili Ayhan Bodur, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz ve Kargı İlçe Jandarma Komutanı Murat Şimşek katılım sağladı.

Protokol üyeleri kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.