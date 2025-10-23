Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ilçe adliyesini ziyaret ederek görev yapan savcılara isimleri yazılı forma hediye etti.

Ahmet Hamdi Özsaray, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç ve Cumhuriyet Savcısı Alperen Aliyazıcoğlu’nu ziyaret ederek kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve gerek Erkekler Voleybol 1.ligi gerekse önümüzdeki günlerde başlayacak 1. Amatör Küme maçlarına davet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer savcılar ise Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray’a ziyareti ve hediyesi için teşekkür ettiler ve müsabakalarda başarılar dileğinde bulundular.