Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan üreticilerine yonca tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek ve hayvan yetiştiricilerini desteklemek amacıyla "Yem Bitkisi Ekilişini Yaygınlaştırma Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında temin edilen yonca tohumları, kurum bahçesinde çiftçilere dağıtıldı.

Kargı Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, ilçede yem bitkisi ekim alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu sayede hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaç duyduğu yemin daha kolay şekilde karşılanabileceğini belirten Coşkun, "Bu projeyle hayvan yetiştiriciliğindeki en büyük girdi olan yem maliyetinin düşürülmesi, hayvancılık sektörünün gelişmesi, hayvansal ürünlerin niteliklerinin yükseltilmesiyle protein açığının kapatılması, çayır ve mera alanlarındaki aşırı otlatmanın önüne geçilerek, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir." dedi.