Kargı’da öğretmenler, İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı.

Türk Eğitim Sen’e bağlı tüm öğretmenler Cuma günü derslere girmedi. Türk Eğitim Sen Kargı İlçe Temsilcisi Hakan Kara ve beraberindeki öğretmenler daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak yaşanan olaya tepki gösterdiler.

EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN!

Grup adına basın açıklaması yapan Mustafa Yaman, kamuoyunu ve eğitim camiasını yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. Yaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktugan, bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice öldürüldü. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef had safhaya ulaşmıştır." dedi