Çorum 'un Kargı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kargı'da düzenlenen törende Kaymakam Vekili Furkan Aksoy, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Daha sonra makamına geçerek burada tebrikleri kabul eden Aksoy, törenin ardından Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ile Kargı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.