Geçtiğimiz günlerde CHP’ye katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çorum'da parti binasında açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda geçtiğimiz günlerde gündem olan 'milletvekillerine ömür boyu trafik cezası yazılmayacak' şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Enginyurt, milletvekillerinin kasıtlı olarak hedef gösterildiğini söyledi.

Mecliste böyle bir görüşme olmadığını belirten Enginyurt;

"Mecliste böyle bir görüşme yok. Ama Portakal mı? Şeftali mi? diye gazeteci var. Çıktı 3 bin 600 kişiye böyle bir hak verildi diyerek, 3 bin 600 kişinin hakkını yedi. O 3 bin 600 kişi adına; ‘hakkımız haram olsun’ diyorum. Bu ülkede 11 bin tane çakarlı araçla gezen adam var. Organize örgüt liderlerinden AKP, MHP, Büyük Birlik il başkanlarına varana kadar kimde ne olduğu belli olmayan 11 bin çakarlı araç var ama 3 bin eski vekile çakarlı araç verilmemesine rağmen, meclisin böyle bir kararı olmamasına rağmen ve böyle bir uygulama hayata geçmemesine rağmen kasıtlı olarak milletvekillerini hedef gösteriyorlar. Üstelik de muhalefet milletvekillerine saldırıyorlar. Çünkü bunla uğraşasınlar, Çorum2a gidip de Çorum’un derdiyle uğraşmasınlar diyorlar. Öyle bir uygulama da yok, öyle bir karar da yok. Eski milletvekilleri üzerinden böyle hakka girenleri de ben helalliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı