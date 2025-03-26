Okullararası korfbol müsabakaları için Çorum’a gelen Kastamonu Spor Lisesi öğrencileri, koleksiyoner Mehmet Selim Kamitoğlu’nun, yaklaşık 400 model otomobilden oluşan koleksiyonuna hayran kaldı.

Öğrencilere koleksiyonu hakkında bilgi veren Kamitoğlu, çocukluktan beri otomobil koleksiyonu yaptığını söyledi.

Koleksiyonunda 4 yaşından beri yanından ayırmadığı otomobil olduğunu anlatan Kamitoğlu, koleksiyonunun paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Otomobillerini nasıl temizlediğini, nasıl ilgilendiğinden bahseden Kamitoğlu, öğrencilerin koleksiyonu ile ilgili sorularını yanıtladı.

Öğrenciler koleksiyona hayran kalırken, otomobilleri yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Koleksiyonunu kendilerinin ziyaretine açtığı için Mehmet Selim Kamitoğlu’na teşekkür eden Kastamonu Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Halit Şen, koleksiyonun muhteşem olduğunu ve herkesin mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.

Günün anısına Kastamonu Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kamitoğlu’na Kastamonu Çekme Helvası ve ‘Kastamonu Spor Lisesi’ yazılı atkı hediye etti.