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Feci kaza, Gökova - Köyceğiz karayolu üzerinde meydana geldi. Köyceğiz istikametinden Gökova istikametine seyir halinde olan A.Ö. yönetimindeki ticari araç ile Akyaka Mahallesinden Gökova Mahallesindeki halk pazarına gelen Hörü Pekmezci yönetimindeki otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hörü Pekmezci’nin yanında bulunan komşuları ile Gökova Mahallesinde kurulan halk pazarına geldiği öğrenildi. Kazada iki aracın çarpışması sonrası çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hörü Pekmezci, Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Hacer Demir isimli kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Demir’in hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı da 5’e yükseldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)