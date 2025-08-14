Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet