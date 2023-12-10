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Tokat-Sivas karayolunda bir minibüs kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen katliam gibi kazada, minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde gece saatlerinde meydanan gelen kazada, Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

HEPSİ KAZA ANINDA CAN VERDİ

Feci kaza sonucu minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.