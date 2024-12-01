Bartın​ İnkumu yolu Boğaz​ mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Ümit Kömeç idaresindeki kamyon​ ile bir otomobil​ çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Ekipler, kamyonun altına giren otomobildeki üç kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralandığını belirledi. Ancak ağır yaralı vatandaşların da yaşamını yitirmesi sonucu kayıp sayısı 5'e yükseldi.

Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaza yerine gelerek bilgi aldı.