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Çorum Kızılırmak Tımarlı Büyük Sulama Projesi tamamlanarak hizmete açılırken, yatırımda emeği bulunan AK Parti Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu konuştu.

Çorum’u yakından ilgilendiren Kızılırmak Tımarlı Büyük Sulama Projesi Kasım 2023 itibariyle tamamlanarak hizmete açıldı.

AK Parti Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu, vekilliği döneminde üzerinde yoğun çaba sarf ettiği dev sulama yatırımına dair detaylı bir paylaşımda bulundu.

İşte o bilgiler:

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü’nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek, verimi, faydayı sağlamak amacıyla 2015 yılında başlanılan ve Çorumlu çiftçilerimizin de hasretle bekledikleri Çorum Kızılırmak Tımarlı Büyük Sulama Projesi Kasım 2023 itibariyle tamamlanarak hizmete açıldı. Hayırlı olsun.

Çzetle: Toplamda 77 bin dekarlık zirai arazinin 90 kilometre açık, 197 kilometre modern kapalı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Kızılırmak Tımarlı Sulama Projesi kapsamında Çankırı ilimizde 13 bin 350 dekar, Çorum ilimizde 63 bin 700 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak, 287 kilometre sulama hattı inşa edildi. Tamamlanan projeyle toplamda 77 bin 50 dekar tarımsal alan, modern usulde sulu tarıma kavuşmuş oldu.

Güçlü devletimizin yüzlerce milyonluk büyük Tımarlı Sulama Projesi yatırımı ile, Kızılırmak havzasındaki münbit, bereketli topraklarımız modern bir sulama sistemine kavuşurken, çiftçilerimizin yüzleri gülecek, 15 bin kişiye doğrudan istihdam kapısı açılacak, ülke ekonomisine yılda 230 milyon TL zirai gelir akışı sağlanacaktır.

Tarihe Not; Konunun, canlı bir şahidi ve aynı zamanda bir bölge insanı olarak, Kızılırmak Tımarlı Sulama Projesinin çok bilinmeyen bir ‘hikayesini’ de ifade etmek isterim; Şöyle ki; 1980 li yılların başlarıydı. Devletten … görevliler gelerek Kızılırmak havzasında Bayat, İskilip, Uğurludağ ilçelerimize bağlı köylerimizde yaklaşık 70 bin dönümlük arazide günlerce incelemelerde bulundular, ölçümler, işaretlemeler yaptılar.

Yetkililer; Çorum ve Çankırı topraklarında yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki bir alanda, yaklaşık 80 bin dönümlük bir tarım arazisinin Kızılırmak suyu ile sulu tarıma kavuşturulacağı müjdesini verdiler. Böylesine önemli bir hizmet müjdesi yıllarca bölge halkında adeta bir bayram havası estirmişti.

Daha sonra ön çalışması, fizibilitesi tamamlanan bu projeye, 1985 li yıllarda başlandı. 90 lı yılların başına gelindiğinde projenin Çankırı tarafı tamamlanmış, ve tam da Çorum sınırına gelindiğinde de proje sonlandırılmıştı. Nihayetinde; Başlangıçta büyük bir heyecan uyandıran proje, sonrasında, bölge halkımızda büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştu.

Daha sonra aradan 20-25 yıl geçip 2015 li yıllara gelindiğinde projede tekrar başa dönüldü. Yani başlangıçta Çankırı ve Çorum topraklarını kapsayan ama projenin Çankırı tarafı tamamlanan kısım, ekonomik ömrünü tamamladığı için, 2015 yılında aynı projeye Çankırı tarafından aynı yerden sıfırdan yeniden başlandı.

2019 yılında projede tamda Çorum sınırına gelindiğinde, adeta tarih yeniden tekerrür etti, bu seferde bütün dünyada baş gösteren ve ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik kriz nedeniyle, (ki, yeni, sıfırdan büyük projelere başlanmayacak, sadece devam eden % 70-80 lerde olan projeler tamamlanacak… kararı gereği) proje maalesef ikinci defa ‘‘dramatik bir şekilde’’ durma noktasına gelmişti.

Böylesine bir durum karşısında ben de konuyu; Eylül 2019 da, Ak Partimizin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a yukarıda ifade edildiği şekliyle detaylı bir şekilde bizzat arz ettim... Sonrasında, Sn Cumhurbaşkanımız konuya derhal müdahale ettiler, zamanın Tarım Bakanı Sn Bekir Pakdemirli’ye talimatlarını verdiler, gerekli ödenekler aktarıldı, süreçte böylesine değerli, önemli, büyük bir proje, hizmet bölgemize, Çorum’umuza, ülkemize kazandırılmış oldu.

Bu vesileyle bir bölge insanı olarak, böylesine büyük önemli bir projenin, hizmetin, çok zor şartlara rağmen bölgemize, Çorum’umuza, ülkemize kazandırılmasında en başta, en büyük pay sahibi Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen, Bakanlarımıza, DSİ Genel, Bölge ve Şube Müdürlerimize, mühendisinden işçisine bütün çalışanlarına, projenin müteahhidi yüklenici firmaya, şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum."