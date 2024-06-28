Avrupa Şampiyonu Ampute Milli takım antrenörü hemşehrimiz Erhan Kuşkapan ve futbol menejeri Servet Sever AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay içinde Fransa’da yapılan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Milli takımın antrenörü hemşehrimiz Erhan Kuşkapan beraberinde Çorumlu futbolcu menejeri Servet Sever ile birlikte Oğuzhan Kaya’yı Meclis’de ziyaret etti,

Ziyaret sırasında Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takım antrenörü Erhan Kuşkapan şampiyona hakkında bilgiler verdi. Kaya’da şampiyonlukları için bir kez daha tebrik etti.

Erhan Kuşkapan ziyaret sonunda Oğuzhan Kaya’ya ampute milli takımın formasını hediye etti.