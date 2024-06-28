Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar konuşmasının ilk bölümünde törene katılan tüm sporculara ve sporcu velilerine de teşekkür etti.

Valilik ve belediyenin destekleri ile Çorum’da sporun büyük bir gelişim içerisinde olduğuna vurgulayan Çağlar, “Gençlerimizi sosyal bağlarını güçlendirmek adına yaz spor okullarına bekliyoruz. Ücretsiz olan okullarımızda yaz dönemi dolu dolu sporla geçecek. Gençlerimize dokunmak adına yaz spor okullarının önemi bizim için oldukça fazla. Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmek, spor alışkanlığı kazandırmak ve spor kültürünü tabana yaymak adına yaz spor okullarında antrenörlerimizle birlikte sıkı bir çalışma içerisinde olacağız. Gençlerimizi vizyon sahibi yapacağız. Yaz spor okullarımızda 33 branşta 163 antrenörümüz görev yapacak.

Bu sene okul faaliyetleri kapsamında 26 bin çocuğumuza dokunduk. 18 branşta ferdi olarak önemli başarılar elde ettik. Kısacası okul faaliyetlerinde bu sene zirve yaptık. Geçtiğimiz gün Çorum Belediyespor güreş takımızın süper ligde elde ettiği ikincilik ve masa tenisi takımımızın Çorum’da düzenlenen şampiyonada elde ettikleri şampiyonluklarla gururlandık” dedi.

Çağlar konuşmasının sonunda meydanı dolduran sporcular ile Çorum’un spor anlamında da çok güçlü bir il olduğuna vurgu yaptı.