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Ankara'nın Haymana ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kızın cansız bedeni gölette bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Haymana'ya bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Mevsimlik tarım işçisi bir ailenin 13 yaşındaki kızı A.N. ailesinin tarlada çalıştığı esnada bir anda gözden kayboldu. Çocuklarını aramaya başlayan ailenin çabaları yetersiz kalınca durumu Yeniköy Mahalle Muhtarı Yusuf Ercan bildirdi. Bunun üzerine Muhtar Yusuf Ercan 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye Jandarma, Sağlık Ekibi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle halkının da katıldığı arama-kurtarma çalışmasında saatler sonra küçük Ayşe'nin cansız bedeni Yeniköy mevkiindeki bir gölette bulundu. İlk incelemeye göre darp izine rastlanılmadı.

Öte yandan, boğulan çocuğun yüzde 60 zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, serinlemek için suya girdiği düşünülüyor. Soruşturma ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA