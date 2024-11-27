Endonezyalı bir çiftçinin trajik sonu, 7 metrelik bir piton tarafından ezilerek öldürülüp yutulmasıyla gerçekleşti. Korkunç olay, yılanın karnının yarılarak adamın cesedinin çıkarılmasıyla son buldu.

Üç çocuk babası 30 yaşındaki Peco, Salı akşamı gün batımından sonra, esmer şeker yapımında kullanılan palmiye özsuyu toplamak için plantasyona gitmişti. Peco'nun eve dönmemesi üzerine endişelenen kayınbiraderi Wawan, onu aramaya çıktı. Wawan, karnı olağandışı şekilde şişmiş bir piton gördüğünde durumun vahametini anlayıp köylülere haber verdi.

Köy yetkilileri gece yarısına doğru olay yerine ulaştı. Yılanın karnı yarıldığında, Peco'nun balçıkla kaplı cesedi ortaya çıktı. Polis, olayı doğrulayarak Peco'nun piton tarafından öldürüldüğünü açıkladı ve başka şüpheli aramadıklarını belirtti. Peco'nun eşi Dewi ve üç çocuğuna acı haber iletildi.

Sabbang Polis Şefi Ipda Jusman, "Köylülerle birlikte kurbanın cesedini yılanın midesinden çıkardık. Ceset cenaze evine götürüldü ve bugün yakılacak," açıklamasında bulundu.

Güneydoğu Asya'daki büyük takımadalardan biri olan Endonezya, dünyanın en büyük pitonlarına ve timsahlarına ev sahipliği yapıyor. Geniş bakir ormanlar, bu yılanların serbestçe avlanıp büyümesine olanak sağlıyor. Son yıllarda palmiye şekeri ve kauçuk plantasyonlarının artmasıyla insan-yılan karşılaşmaları da artış gösteriyor.