Geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Tekin Karo sahiplerinden Makine Mühendisi Ahmet Tekin için mevlidi şerit okutuldu.

Ailesi tarafından Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen mevlidi şerif programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 20. Dönem Çorum Milletvekili, 17 ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Başkan Yardımcıları Alper Zahir ile Zübeyir Tuncel, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Vatan Partisi İl Başkanı Mehmet Patlar, merhumun yakınları, iş insanları ve davetliler katıldı.

Program yemek ikramının ardından dualarla sona erdi.