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Bir süredir kayıp olarak aranan 58 yaşındaki İlhan T.'nin cansız bedeni bulundu.

Silahla vurulan İlhan T.'nin, kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Malatya'da olay, dün saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'ta meydana geldi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

iddiaya göre, İlhan T.'den (58) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İlhan T.'nin bulunması için çalışma başlatılırken, İlhan T. akşam saatlerinde ikamet ettiği apartmanın girişinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan terzi dükkanında silahla vurulmuş halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİRACISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ekipler yaptıkları soruşturmada kayıp olarak aranan İlhan T.’nin kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğünü belirlerken, zanlı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlhan T.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)