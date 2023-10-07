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Sungurlu’da 23 yıl önce görev yapan Kaymakam İsmail Demirhan, ilçeye gelerek geçmişi yad etti.

1990’lı yılların sonlarında 4 yıl Sungurlu Kaymakamı olarak görev yapan, son olarak Balıkesir Vali Yardımcılığı’ndan emekli olan İsmail Demirhan ve emekli öğretmen eşi Hanife Demirhan, Sungurlu’ya geldi.

Emekli olduktan sonra Bursa’ya yerleşen Hanife-İsmail Demirhan çifti, beraberlerinde berber Hüsnü Güngör ile birlikte ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundular. Sungurlu’dan ayrıldıktan sonra kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Demirhan, Sungurlu’da dostları ile bir arada olmaktan ve eski günleri yad etmekten dolayı mutlu olduğu ifade etti.