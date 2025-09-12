İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Hamiyet Atasoy Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen "Ebru ve Resim Sergisi"nin açılışına katıldı.
Açılış programına, Kaymakam Polat'ın yanı sıra Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, daire amirleri ve sanatseverler katıldı.
Sergide, sanata ve kültüre gönül veren Hamiyet Atasoy Kültür/Sanat Evi kursiyerlerinin emeklerini yansıtan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergiyi gezen davetliler eğitmenlerden ve kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.
Muhabir: Yüksel Basar