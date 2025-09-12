Büyük Birlik Partisi (BBP) Ortaköy İlçesi Kurucu Başkanı Aydın Cebeci, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin ilçede bir parka verilmesinden dolayı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür etti.

Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yürüyen bir dava adamı ve TBMM’nin sigortası olduğunu kaydeden Aydın Cebeci, “Türk-İslam Dünyasında bir sorun yaşadığında yatağında yatmıyordu. İnsanlığın vicdanıydı. O şehit olduktan sonra dünyaya gelen ve hiç yüzünü görmeyen gençlerin bile kabrini ziyaret ederek dua ettiklerine şahit oldum. Mekanı cennet olsun. Merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını Ortaköy’de bir parka vermesinden dolayı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür ediyorum” dedi.