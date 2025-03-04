Çorum’un Dodurga ilçesinde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan genç kaymakam köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Bilge Yıldırım, beraberindeki kurum amirleri ile ilçeye bağlı Alpagut, Tutuş ve Çiftlik köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, muhtarlardan köy hakkında bilgi aldıktan sonra talepleri dinleyerek köy halkının sorularını cevapladı devletin imkanları dahilinde taleplerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten köy sakinleri kaymakam Bilge Yıldırım'a teşekkür etti.