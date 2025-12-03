Çorum Belediyespor’un milli Karatecisi Kayra Yağlı Dünya Gençlik Liginde milli takımda mücadele edecek. Katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar ve Premier Lig müsabakaları Ranking sıralamasını birinci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Kayra Yağlı elde ettiği bu başarısı ile +76 kiloda Gençler kategorisinde Dünya Gençlik Liginde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Yağlı 4-7 Aralık tarihleri arasında İtalya’nın Venedik kentinde yapılacak olan WKF Dünya Gençlik Liginde milli forma ile tatamiye çıkacak.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe Dünyanının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen bu önemli turnuvaya 83 ülkeden 3329 sporcu katılımı ile yapıcağını belirterek ‘Büyük bir rekabet ortamında yapılacak olan bu önemli organizede milli sporcumuz Kayra Yağlı bu zorlu arenada başarılı olmak için elinden gelen mücadeleyi verecek ve elimizi ülkemizi en güzel şekilde temsil edecektir. Kendisine ve tüm milli takım sporcularına başarılar diliyorum’ dedi.