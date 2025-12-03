Arca Çorum FK Gelişim Liginde U 19 takımının bügün oynayacağı Boluspor maçıda ileri bir tarihe ertelendi. Kırmızı Siyahlı takımın U 19 kadrosu ligde iddiası kalmaması ve bir çok futbolcusunun 2. ve 3. lig kulüplerine transfer olması nedeni ile kadro yetersizliği yüzünden ligden çekilmek için başvuru yaptı.

Futbol Federasyonu sporcu yetersizliğini kabul etmedi ve ceza uygulanacağını bildirdi. Bunun üzerine Çorum FK yönetimi kadro oluşturmak için çalışma yaparken maçları erteleme yoluna gidildi. Kırmızı Siyahlı takımın bugün Boluspor ile evinde oynayacağı maçta ileri bir tarihe ertelendi.