17 Mart’taki kurultayda 11’inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni ‘A Takımını’ belirledi.

A Takımı'nda MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da yer aldı.

Kayrıcı yeni görevlendirmeyle Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk kez bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Buna göre MHP’nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu

Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,

Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul

Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu

Genel Sekreter İsmet Büyükataman

Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı

Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.