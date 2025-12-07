Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, partisinin genel merkezinde Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Mehmet İhsan Çıplak, Milletvekili Kayrıcı ile teşkilat çalışmaları ve Çorum’a dair bir dizi istişarelerde bulunduklarını belirterek, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin himayelerinde devam eden “Hayırlı Günler Komşum” temalı “Derdiniz Derdimizdir” programları, İl Başkanlığımızın yeni yıl için planlanan ve devam eden faaliyetleri, İlçe Başkanlıklarımızın faaliyetleri, Belediye Başkanlıklarımızın faaliyetleri, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’nde planlanan ve devam eden faaliyetler, tüm teşkilatlarımızın devam eden üye kaydı çalışmaları, TÜRKAV, Türk Kamu-Sen’e bağlı sendikalar tarafından yürütülen ve planlanan faaliyetler, Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile yürütülen faaliyetler, Genel Merkezimizin direktifleri doğrultusunda yürütülen tüm programlar ile planlanan ve uygulanan çalışmalar geniş kapsamlı olarak istişare edilmiştir.

Yüce Mevlam, istişare ettiğimiz ve planladığımız tüm program ve faaliyetleri teşkilatlarımıza hayırlı eylesin.

Değerli büyüğümüz, Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı beyefendiye, kıymetli tecrübeleri ve yol göstericiliği için ayrıca teşekkür ederiz.”