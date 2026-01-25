Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum programı kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Kayrıcı, Kamur-Sen İl Temsilcisi Emir Dağaşan, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah Güdek ve Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Kuyucu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde Kayrıcı’ya MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan eşlik etti.

Sendika başkanları Kayrıcı’ya sendikal faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Muhabir: Yüksel Basar