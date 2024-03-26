Çorum’un Alaca ilçesinde, otomobil ile çarpışan cip savrularak kapısını kırdığı bahçeye girdi.

Kaza, Günhan Mahallesi Yıldız sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çoşkun Arslan sokak üzerinde seyir halinde olan Mustafa A. Yönetimindeki 06 DJG 720 plakalı cip, Yıldız sokak ile Çoşkun Arslan sokağın kesiştiği kavşakta Hacı Ali Ç. Yönetimindeki 19 ND 455 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan cip bir evin dış kapısını yıkarak bahçeye girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.