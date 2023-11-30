Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara'da 3 kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza yapan oğlunu görmek için gelen bir anne ise alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Zincirleme faciada 22 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Ankara'da dün gece yarısı meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası can pazarı yaşandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza gece saat 01.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. Kamyon, otomobil ve servis minibüsünün çarpışması sonucu oluşan trafik kazasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 22 kişi, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedbir amaçlı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZA YAPAN OĞLU İÇİN GELDİ, KAZADA CAN VERDİ

Zincirleme kazanın ardından acı bir olay yaşandı. Kazada oğlu M.E.T.’nin yaralandığı öğrenen annesi F.T. ise olay yerine giderek durum hakkında bilgi almak istedi. F.T.’ye o esnada O.A.’nın kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazaya neden olan sürücü O.A. gözaltına alındı. Polis ekiplerince alkol testi yapılan O.A.’nın 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi.