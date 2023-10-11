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Amasya’nın Merzifon ilçesinde 30 Eylül Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Amasya Üniversitesi’nin 4 öğrencisinden biri olan Taşova Yüksel Akın MYO Posta Hizmetleri Programı 1. sınıf öğrencisi hemşehrimiz Semanur Tahtakılıç için okulunda anma töreni düzenlendi.

Posta Hizmetleri Programı 1. sınıf öğrencileri tarafından ders öncesi Semanur Tahtakılıç’ın sırasına fotoğrafı konuldu.

Arkadaşları ve hocaları tarafından sırasına karanfil bıraktığı anma programında Taşova İlçe Müftüsü Ferhat Koçak dua etti.

Daha sonra konferans salonunda devam eden anmada, Tahtakılıç’ın fotoğrafı ile salona giren sınıf arkadaşları, salonda bulunan Taşova Yüksel Akın MYO’nun akademik-idari personeli ve öğrencileri tarafından ayakta karşılanıp, alkışladı.

Kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Taşova Yüksel Akın MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şahin, “Acı bir durum. Okula kayıt yaptırmaya gelen öğrencimizi trafik kazasında kaybettik. Öğrencimizin hayata dair umutları hayalleri vardı. Bir meslek sahibi olmak istiyordu. Onun hayallerini inşallah, buradaki arkadaşları gerçekleştirecek. Trafik kontrol ve denetimlerinin daha sık yapılması, vatandaşlarımızın yolculuk esnasında kemer takması, şoförlerimizin uykusuz yola çıkmaması konusunda daha caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencimiz Semanur’a ve hayatını kaybeden diğer öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.

Kazada hayatını kaybeden Semanur Tahtakılıç’ın Posta Hizmetleri Programı 1. sınıftan arkadaşı Ayşegül Zehra Ekinci de, “Ben de arkadaşım gibi aynı otobüs firmayla Taşova’ya geldim. Tek fark ondan bir sonraki otobüs seferine binmiş olmam. Buraya, üniversite eğitimi almaya büyük umutlarla ve heyecanla geliyorsunuz. Arkadaşımız için çok ama çok üzüldüm. O umuduyla gelip, o umudun yarıda kalması orada bırakılması çok zor bir durum. Hepimiz adına ailesine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 30 Eylül Cumartesi günü yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü Amasya Üniversitesi öğrencisi 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç (22) Osmancık’a bağlı Gökdere Köyü’nde toprağa verilmişti.