Derekargın Göleti civarında meydana gelen trafik kazasında Abdullah Uludağ isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Uludağ motosikleti ile seyir halindeyken direksiyonun hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan su deposuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Uludağ İskilip Devlet Hastanesine sevk edildi.

Uludağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(İskilipliyiz.com)