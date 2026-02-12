Çorum 'da dün Samsun yolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Merve Elmas, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaymakçı mevkiinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu Merve Elmas kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, baba Nadir Elmas ve anne Fatma Elmas, ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Figani köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen talihsiz gencin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.