İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacak.

12 Şubat tarihinde imzalanan protokole istinaden Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 460 kişi 4 ay süreyle istihdam edilecek.

Program 02 Mart 2026 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Katılımcılar haftada 5 gün çalışacak, tatil günleri Cumartesi ve Pazar olacak.

Başvurular; 13-17 Şubat tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı liste ayrımına tabi tutulmadan, geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda noter tarafından 20 Şubat Cuma günü saat 09:30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuç listeleri, aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 17 Şubat Salı günü saat 23:59’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda sorun yaşayanlar mesai saatleri içerisinde İl Müdürlüğü personelinden başvuru için yardım talep edebilecek.

TYP’lerden 29.05.2022 tarihinden itibaren toplam dokuz ay süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklar.

TYP’den 9 aydan az faydalanmış olanlar da kalan süreleri kadar faydalanabilecekler

. İŞKUR’un herhangi bir kurs veya programına (İUP/İEP/TYP/MEK) devam eden kişilerin sistemden çıkışı yapılamayacağından başvuruları kabul edilmeyecek.

TYP’lere program süresince Adres Kayıt Sistemine göre (AKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilecek.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecek.

İnceleme işlemleri tamamlanmadan katılımcılar işe başlatılmayacak.

Programa başvuru ve katılım şartları:

18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak.

Başvuru ve başlama tarihi ile program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak.

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak.

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç).

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz).

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.