Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasında önemli rol oynayan ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer edinen Kazım Karabekir, Çorum'un İskilip ilçesinde anılacak.
İskilip Kaymakamlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında söyleşi düzenlendi.
Milli mücadele kahramanı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14.00'de tarihi yapı Redif Kışlası'nda gerçekleştirilecek.
'Kızı Timsal Karabekir'in Dilinden Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir'i Dinliyoruz' konulu söyleşiye tüm İskilipliler davet edildi
Muhabir: Çorum Hakimiyet