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Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çalışmada sakatlıkdan dönen Sadık Arda ve Berkay Can takımdan ayrı olarak saha çalışmasına devam ederken Thomas Verheydt ise kondisyon salonunda çalışmaya devam etti.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman kalesiz oyun ve ardından dar alanda üç takımlı turnuva ile sona erdi. Bu turnuva maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mücadelenin ve kazanma arzusunun yüksek olduğu turnuvada kazanan takım büyük sevinç yaşadı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yine tesis sahasında yapacağı taktik çalışma ile Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.