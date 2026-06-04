Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığa da hapis ve adli para cezası verdi.

SADETTİN SARAN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık hakkında hapis ve para cezasına hükmedildi.