Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Çorumlu iş insanlarının Arca Çorum FK'ya destek olmalarını istedi.

Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, "Bu şehir her şeyin en iyisini hak eden bir şehir, her şeyin en güzelini hak eden bir şehirdir. Bu anlamda da Arca Çorum Futbol Kulübü süper lige çıkarak göğsümüzü kabartmıştır. Tabii artık şehrimize daha fazla sorumluluk düşmektedir. Bir markaya, bir sponsora yıkılmayacak kadar da kıymetlidir Süper Lig'de kalıcı olmak.Bundan sonraki süreçte de gerek belediye gerek şehirde istihdam üreten iş insanlarının büyük markaların Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'de kalıcı olmasını sağlamak adına ellerini, yüreklerini, bedenlerini, maddi olarak da gövdelerini taşın altına koyma zamanıdır. Şu ana kadar Çorum Futbol Kulübü'nün çok ekmeğini yediler. Fotoğraflarını çekindiler. Reklamlarını yaptılar. Belediye karınca kararınca yasaların el verdiği ölçüde gereğini yapmıştır. Şehirdeki diğer siyasetçilerin ve iş insanlarının da yeni transfer döneminde Arca Çorum Futbol Kulübüne destek olmaya davet ediyoruz" dedi.