Bu sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Keçiörengücü transferde hız kesmiyor.

Mor Beyazlı takım iki futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Keçiörengücü orta saha oyuncusu Brezilyalı son olarak FC Şerif takımında orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Ramon Vinicius Dos Santos ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Keçiörengücü’nün diğer transferi ise sol bekte forma giyen Ali Dere oldu.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Konyaspor,Boluspor, Anadolu Selçukspor, İstanbulspor, Altınordu, Göztepe ve Sarıyer takımlarında forma giydi.