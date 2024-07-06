27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarda heyecan hafta sonu oynanacak üç maçla sona erecek.

Bugün ve yarın oynanacak beş maç sonunda ikinci turda mücadele edecek dokuz takım belli olacak.

Siyah Grupta bu akşam saat 18.30’da oynanacak ilk maçta CNR Elektirik ile Beyaz Saray Düğün Salonları karşılaşacak.

Grupta bir iddiası bulunmayan rakibi önünde Beyaz Saray Düğün Salonları bu maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Günün kritik maçında ise 4 puanlı Es bilişim ile 3 puanla Kalehisar Kardeşler İcevo takımları arasında oynanacak.

Bu maçı kazanan takım ikinci tur vizesi alacak. Beraberlik Es Bilişim’e yarıyor, Kalehisar İveco takımına bu maçta beraberlik yetiyor.

Turnuvada son grup maçları ise pazar günü kırmızı grupta oynanacak. Üç maçın oynanacağı grupta saat 18.30’da ilk maçta4 puanla dördüncü sırada bulunan FKK Doğa Gıda takımı ile grupta puanı bulunmayan İlk Adım Gıda takımları karşılaşacak. FKK DoOğa Gıda bu maçı kazanarak diğer maçların sonucunu bekleyecek.

Saat 20’de başlayacak ikinci maçta gruptan çıkmayı garantileyen Saylan Çelik ile 3 puanla beşinci sırada bulunan Düvencispor karşılaşacak.

Son grup maçında ise 9 puanla ikinci sırada bulunan Şirinler Grup Alaca ile 7 puanla üçüncü Kurt Elektrik takımları karşılaşacak. Bu maçın skoru gruptan çıkacak takımı belirleyecek.

Hakemler açıklandı

İl Hakem Kurulu Orta Kuşak Futbol turnuvasında hafta sonu oynanacak son grup maçlarını yönecek hakemleri açıkladı. Buna göre maçları yönetecek hakemler şöyle:

Es Bilişim- Kalehisar Kardeşler İveco: İsmail Sırma, Hatice Yıldırım, Erdal Uncuer. Beyaz Saray Düğün Salonu- CNR Elektirik: Ertuğrul Boyraz, Hatice Yıldırım, Erdal Uncuer. Şirinler Grup Alacaspor-Kurt Elektirik: Ömür Soytemiz, Erdal Uncuer, Serhat Doğan, Saylan Çelik- Düvencispor: Erdal Uncuer, Serhat Doğan, Ömür Soytemiz. FKK Doğa Gıda-İlk Adım Gıda: Serhat Doğan, Erdal Uncuer, Ömür Soytemiz.