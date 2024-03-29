Trendyol 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre  Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK maçını Tekidardağ bölgesi hakemlerinin Mehmet Ali Özer yönetecek.

Özer'in yardımcılıklarını ise Hasan Erdoğan, Hüsnü Emre Çelimli ve Tolga Akbaba yapacak.

Özer, bugüne kadar Çorum FK'nın 5 maçında görev alırken, bu maçlardan sadece birinde galibiyetle ayrıldı.

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Özer ayrıca bu sezon ise Bandırma ve Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynadığımız ve berabere kaldığımız maçlarda görev almıştı.

Editör: Fatih Battar