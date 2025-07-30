Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, orman yangınları ve kırsal üretim politikalarını eleştirdi. Müstet, “Keçileri yasakladınız, ormanlar yalnız kaldı, şimdi çare arıyorsunuz” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nurullah Müstet, Türkiye’de sıklaşan orman yangınları üzerinden geçmişte yapılan doğa politikalarını hedef aldı.

“Keçiler ormanların düşmanı değil, binlerce yıldır onun doğal bahçıvanıdır. Bu gerçeği inkâr edenler hem doğaya hem de köylüye büyük bir haksızlık etti” diyen Müstet, keçilerin orman ekosistemi içindeki rolünü şöyle özetledi:

KEÇİ VARSA ORMAN NEFES ALIR

“Orman tabanındaki dalları ve kuru otları temizleyerek yangın yayılımını yavaşlatır. Aşırı sık orman yapısını açarak hava ve ışık dolaşımını artırır, yeni bitkilerin yeşermesine fırsat verir. Eğimli alanlarda açtığı patikalar ve yaptığı teraslama etkisiyle erozyonu önler. Doğal beslenmeleri sayesinde çevreye zarar vermez, üretim maliyetlerini düşürür. Yasakladınız, cezalandırdınız, köyleri çoraklaştırdınız.”

KEÇİLER ORMAN DÜŞMANI İLAN EDİLDİ

Ancak bu katkılara rağmen keçinin yıllar boyunca hedef gösterildiğini ifade eden Müstet, “Geçmişte çıkarılan yasalarla keçi yasağı geldi. STK’lar, medya ve bürokrasi eliyle bu hayvanlar ‘orman düşmanı’ ilan edildi. Direnen üreticilere cezalar verildi, geçimini kaybeden orman köylüsü köyünü terk etti. Orman yalnız kaldı, yönetimsiz kaldı, yangınlar arttı. Bugün keçiye yeniden izin verseniz bile onu besleyecek üretici artık kalmadı” açıklamasında bulundu.

41 BİN 458 HEKTAR YANGINLA BOĞUŞUYORUZ

Türkiye’nin bu yılki yangın bilançosunu rakamlarla açıklayan Müstet, şunları söyledi:

“2025’te Türkiye’de 41.458 hektar alan yangından zarar gördü. Bunun yanında 80.000+ hektar yangın riski altında. Son haftalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 377 yapı zarar gördü, 235 bina yandı. Yaklaşık 50.000 kişi tahliye edildi, yangınla mücadelede 2.300 itfaiyeci görev aldı. Sonuçta ormanı doğanın içinden değil, bakanlık koridorlarından yönetirseniz bu olur. Ekolojik dengenin bir parçası olan keçiyi dışlarsanız, yangına açık, ölü, kuru bir orman tabanı bırakmış olursunuz. Bugün Avrupa’da birçok ülke, kontrollü otlatmayı teşvik ediyor. Biz ise onu yasakladık. Bedelini doğa ödüyor.”

Müstet, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ormanla birlikte yaşayan keçi ve köylüyü dışlayamazsınız. Onlar ormanın düşmanı değil, bekçisidir. Anahtar Parti olarak biz, orman politikalarını yeniden doğayla uyumlu hâle getireceğiz. Kırsalda üretimi teşvik edecek, keçiciliği destekleyecek ve bu ülkenin doğal bilgeliğini geri getireceğiz. Keçileri günah keçisi ilan edenler şimdi orman yangınlarına çare arıyor. Ama o çare hâlâ dağda geziyor: adı keçi.”